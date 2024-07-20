Hamas, Pakistan'ın İsrail'i terörist olarak tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

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Hamas, Pakistan hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist", İsrail'i ise "savaş suçları işleyen bir oluşum" olarak tanıma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(Pakistan'ın açıklaması) Terörist siyonistler tarafından soykırıma ve etnik temizliğe maruz kalan halkımıza destek olma yolunda atılmış bir adım; Müslümanların temel davasını destekleyen Pakistan halkının, hükümetinin ve partilerinin özgün tarihsel konumlarının bir ifadesidir." denildi.

Açıklamada, Pakistan hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist", İsrail'i ise "savaş suçları işleyen bir oluşum" olarak tanıma kararı almasından duydukları memnuniyet vurgulandı.

İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere "faşist işgalci oluşumu tecrit ve boykot etmek" için gerekli pozisyonları alma ve adımları atma çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle İslam dünyası ülkelerini, Filistin halkımıza destek ve yardım sağlamak, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım suçunun durdurulması için her türlü baskıyı yapma konusunda çaba göstermeye çağırıyoruz."

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) temsilcileri, ülkenin başkenti İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Pakistan hükümeti, TLP'nin bir hafta süren Gazze'ye destek gösterileri ardından, parti ile masaya otururken, yapılan toplantı sonucu tarafların anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Anlaşmaya göre, Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı'nı resmen "terörist" olarak tanıyacak ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet edecek.

Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, İsrail'i "terörist devlet" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da uluslararası yasalara göre savaş suçlusu olarak tanımlayarak, Pakistan'ın Filistinlilere yardım etmek ve İsrail'i kınamak için mümkün olan her yolu kullanacağını aktarmıştı.

Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Sanaullah, "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir." ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz." çağrısında bulunmuştu.

"Sadece İsrail'i değil, İsrail ile ilişkili tüm ürünleri ve bu zulme doğrudan veya dolaylı olarak karışan veya bunlara yardım eden şirketleri boykot edeceğiz." diyen Sanaullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finansal olarak destekleyen şirketlerin tespit edilmesi ve bu şirketlerin ürünlerinin yasaklanması için komite kurulduğunu açıklamıştı.