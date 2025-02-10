Hamas Rehine Takasını Erteledi

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(ANKARA) - "Tüm yükümlülüklerini yerine getirdik" diyen Hamas, İsrail'in ihlallerini sıralayarak Gazze'deki rehine serbest bırakma işlemlerini 15 Şubat'tan itibaren süresiz olarak ertelediğini açıkladı.

Cumartesi günü yapılması planlanan rehine takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıklayan Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini, yerinden edilmiş kişilerin kuzeye dönüşünü geciktirdiğini ve Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engellediğini belirtti. Hamas, son üç hafta boyunca İsrail'in ihlallerini ve anlaşmanın şartlarına uymamasını takip ettiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in ihlalleri arasında yerinden edilmiş kişilerin kuzey Gazze'ye dönüşünün geciktirilmesi, çeşitli Gazze bölgelerinde bu kişilere yönelik topçu atışları ve silahlı saldırılar, ayrıca anlaşmaya uygun olarak yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi olduğu belirtildi.

"Tüm yükümlülüklerini yerine getirdik"

Yapılan açıklamada Hamas'ın anlaşmaya dair tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanılanlar üzerine 15 Şubat 2025 Cumartesi günü serbest bırakılmaları planlanan İsrailli esirlerin tesliminin süresiz olarak ertelenmiştir. İşgalci, geçtiğimiz haftaların haklarını yerine getirmediği sürece, bu durum devam edecektir. Anlaşmanın şartlarına İsrail'in uyması halinde Hamas anlaşmaya bağlı kalacaktır."