Hamas, Rehinelerden 8'inin Öldüğünü Açıkladı

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(ANKARA) - Hamas, İsrail'e Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakacağını duyurduğu 33 rehineden sekizinin öldüğünü gösteren bir liste gönderdi.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas'ın ilk aşamada teslim edeceği 33 rehineden 25'inin hayatta olduğunu söylediğini aktardı. İsrail, gece saatlerinde Hamas'tan esirlerin durumuna ilişkin bir liste aldığını bildirdi.

"Aileler yakınlarının durumu hakkında bilgilendirildi" diyen Mencer, ölenlerin isimlerini vermedi. Mencer, bir sonraki rehine ve esir takasının 30 Ocak Perşembe günü, bir diğerinin ise 1 Şubat Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

Hamas'ın elinde hala yaklaşık 90 rehine bulunuyor. İsrail, daha önceki açıklamarında rehinelerden en az 35'inin öldüğünü dile getirmişti.

Gazze ateşkes anlaşmanın ilk aşaması kapsamında, Gazze'de tutulan 33 rehine, İsrail tarafından tutulan bin 900'den fazla Filistinli esir karşılığında serbest bırakılacak. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, 290 Filistinli esir ve İsrailli yedi kadın rehine serbest bırakıldı.