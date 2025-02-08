Hamas, Serbest Bırakılan Esirlerin Görüntülerini Paylaştı

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- Hamas, serbest bırakılan İsrailli esirlerin tüneldeki görüntülerini paylaştı

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntülerini paylaştı.

Hamas bugün İsrail ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 3 esiri serbest bıraktı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı. Esirlerin Kızılhaç'a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.