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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri Beyrut'un güneyindeki patlamada öldü - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri Beyrut'un güneyindeki patlamada öldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde meydana gelen patlamada Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 3 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısı sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

02.01.2024 - 21:34,
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- Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri Beyrut'un güneyindeki patlamada öldü

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde meydana gelen patlamada aralarında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'de patlama meydana geldi. Patlamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri ile 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, El Aruri'nin patlamada hayatını kaybettiğini doğruladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas'a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi. İsrail tarafından ise henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri Beyrut\'un güneyindeki patlamada öldü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri Beyrut'un güneyindeki patlamada öldü - Son Dakika
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