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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gazze Dayanışma Grubu üyeleri, ikindi namazının ardından Fatih Camisi avlusunda toplandı. İsrail aleyhine sloganlar atan grup, Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazı, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri kıldırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi\'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
03.01.2024 - 17:59,  Güncelleme: 18:01
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İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze Dayanışma Grubu üyeleri, ikindi namazının ardından Fatih Camisi avlusunda toplandı.

"Hamas'ın yiğit evladı Salih Aruri, şehadetin mübarek olsun" yazılı pankart taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Daha sonra Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri kıldırdı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Fatih, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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