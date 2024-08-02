Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye\'de gıyabi cenaze namazı kılındı

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Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep Şahinbey Millet Camisi'nde cuma namazı kılanlar, Heniyye için gıyabi cenaze namazı da kıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Malatya

Kernek Karagözlüler Camisi'nde cuma namazı kılan vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin gıyabi cenaze namazını kılmak için meydanda toplandı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, konuşmasının ardından Heniyye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından dua edildi.

Kilis

Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazının ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası dua edildi. Gıyabi cenaze namazına Kilis Valisi Tahir Şahin de katıldı.

Adıyaman

Yenipınar Camisi'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cenaze namazıyla Müslümanlar olarak aslında bir manada safımızı belli etmiş olduk. Kudüs, Filistin ve Gazze'de mücadeleye dualarımızla destek olduk. Dünyada da siyonistlere karşı duruşumuzu belli etmiş olduk." dedi.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da İsmail Heniyye için Abdülhamid Han Camii başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Şanlıurfa

Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftü Vekili Abdülhamit Turgut'un kıldırdığı namazın ardından Haliliye İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından dua edildi.