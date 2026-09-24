Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail'in Gazze'de ateşkese uymayı reddettiğini açıkladı

Hamas, Gazze için üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasını uygulamaya tamamen hazır olduğunu ancak İsrail'in ateşkese uymayı reddettiğini belirtti.

Hamas'ın sosyal medya hesabından hareketin sözcüsü Hazım Kasım'ın açıklamaları paylaşıldı.

Kasım, Hamas'ın Gazze Şeridi için Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği'nin barış planı kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasını uygulamaya tamamen hazır olduğunu ve bunun için gerekli tüm adımları attığını vurguladı.

Ateşkes anlaşması ve yol haritasının akamete uğramasından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Kasım, Tel Aviv hükümetinin ateşkes anlaşmasına uymayı reddettiğini ve Gazze halkına karşı saldırılarını artırdığını aktardı.

Kasım, Gazze Barış Konseyi ve konseyin Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un da İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlamada başarısız olduklarını ifade etti.

Başta ABD ve Barış Konseyi olmak üzere tüm taraflara seslenen Kasım, Gazze'yi yönetecek teknokrat komitenin bölge halkına karşı görevlerini yerine getirebilmesi için Gazze'ye girişini kolaylaştırmaları gerektiğini belirtti.

Kasım, teknokrat komitenin Gazze'ye girebilmesiyle ateşkes anlaşması ve buna bağlı yol haritasına uygun olarak uluslararası güçlerin bölgeye konuşlanmaya başlayabileceğini kaydetti.

Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Mladenov, 28 Ağustos'ta yol haritasına uyulmaması durumunda Gazze'deki ateşkesin çökebileceği ve bunun da her iki taraf için yıkıcı sonuçları olacağı uyarısı yapmıştı.

İsrail'in neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal ettiği Gazze'deki ateşkes planının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 173 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.