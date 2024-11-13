Hamas'tan ABD'ye Sert Suçlamalar

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Hamas Hareketi, ABD yönetiminin " İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington'u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı" olmakla suçladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hareket, bu açıklamaları, "Başkan (Joe) Biden yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden acımasız soykırım savaşı, kuzeyde 38 gündür süregelen etnik temizlik, katliam ve aç bırakma operasyonlarına tam ortaklığının bir teyidi" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, sahadaki gerçekler ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerinin raporlarının, ABD'nin bu asılsız iddialarını yalanladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimi, işgalci faşist hükümete saldırı ve suçlarını sürdürmesi için daha fazla fırsat ve zaman tanırken, siyasi ve askeri koruma sağlamakta ve uluslararası hukukun araçlarını, sivilleri koruma amaçlı anlaşma ve sözleşmeleri engelleyerek, halkımıza ve bölge halklarına yönelik terörizmin ana destekçisi olarak rolünü pekiştirmektedir"

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv yönetimine karşı bir politika değişikliği veya yaptırım uygulanmayacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Şu anda İsraillilerin ABD yasalarını ihlal ettiğine dair bir değerlendirme yapmadık. Ancak en önemlisi, attıkları bu adımların nasıl uygulandığını, nasıl genişletilebileceğini izlemeye devam edeceğiz ve bu şekilde ABD yasalarına uyumlarını değerlendirmeye devam edeceğiz." demişti.

"Bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük, daha fazla değişiklik görmek istiyoruz. Bizim müdahalemiz olmasaydı bu değişikliklerin asla gerçekleşmeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Patel, Tel Aviv yönetiminin yardımların geçişini daha da artırdığını görmek istediklerini dile getirmişti.

Patel, ABD yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarıyla ABD müdahalesi sonucunda atılan adımlar ve atılması gereken ek adımlar konusunda görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi istenmişti

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, ekim ayında İsrailli mevkidaşlarına Gazze'ye insani yardımların artırılması talebiyle mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, İsrail hükümetinden, 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesi" istenmişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, dün düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Dujarric, bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ikinci ayın ekim olduğuna dikkati çekerek, Dünya Gıda Programı'nın Gazze'de yardıma muhtaç insanların sadece yarısına ulaşabildiğini ve İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğini söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 38 gündür "etnik temizlik" yaptığını ve en az 2000 Filistinliyi öldürdüğünü belirterek, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini Gazze'deki "açlık ve soykırım politikasına ortak olmakla" suçlamıştı.

Sevabite, "İsrail, Filistinliler için güvenli ilan ettiği insani bölgelerin genişletildiğine dair sahte haritalarla dünyayı ve uluslararası toplumu yanıltıyor. İsrail ordusu, yardım sağlama, sahra hastaneleri kurma ve insani bölgeleri genişletme iddiasında bulunarak yanlış bilgiler yayıyor." ifadelerini kullanmıştı.