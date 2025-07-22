Hamas'tan Arap ve İslam Dünyasına Çağrı - Son Dakika
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Hamas'tan Arap ve İslam Dünyasına Çağrı

22.07.2025 19:22
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Hamas, Gazze'deki açlık felaketine karşı liderlerden acil yardım ve destek talep etti.

Hamas Hareketi, Arap ülkeleri ve İslam dünyasının liderlerine seslenerek Gazze'de açlığa mahkum edilenlerin kurtarılma zamanının geldiğini belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin liderlerine, Gazze'nin kurtarılması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'de açlığa mahkum edilenlerin kurtarılması, sınırların açılması ve ablukanın kırılması vakti artık gelmiştir." ifadelerine yer verilirken, bölgenin benzeri görülmemiş bir açlık aşamasına girdiğine dikkat çekildi.

Yaşanan felaketin boyutuna ne tepkilerin ne de yapılan açıklamaların yaklaşabildiği vurgulanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yürütülen sistematik soykırım ve aç bırakma politikasına rağmen Arap ve İslam dünyasındaki resmi sessizliği hayretle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sessizliğin Gazze halkının İslam dünyasının liderlerine olan umutlarını yerle bir ettiği ve savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu saldırılarında daha da cesaretlendirdiği vurgulandı.

Yardımlar hazır olmasına rağmen yaşanan açlığa dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Halkımız açlık içinde kıvranırken ve temel ihtiyaç olan suya bile ulaşamazken, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında binlerce yardım tırı bekletiliyor. Öte yandan işgal hükümeti, yardımların ulaştırılmasını engelleyen, katliam ve aşağılamaya dayalı bir sistem uygulamaya devam ediyor."

Açıklamada, sessizliğin artık kırılması gerektiği vurgulanarak tarihe geçecek net bir duruş sergilenmesi ve kuşatmanın sona erdirilerek insani yardımların derhal ulaştırılması için tüm baskı unsurlarının devreye sokulması çağrısı yapıldı.

Hamas açıklamasında, İslam ve Arap ülkelerine, İsrail'le diplomatik ilişkileri tamamen kesmeleri, elçilikleri kapatmaları, normalleşmeyi sona erdirmeleri ve suç örgütü olarak tanımladığı Tel Aviv yönetimini uluslararası alanda tecrit etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Arap ve İslam Dünyasına Çağrı - Son Dakika

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