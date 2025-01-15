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Hamas'tan Ateşkes Açıklaması

Hamas\'tan Ateşkes Açıklaması

İsrail, Hamas'ın henüz ateşkes ve esir takası kararı vermediğini bildirdi. Görüşmeler sürüyor.

15.01.2025 17:18
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(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın henüz arabulucluk yapan taraflara "ateşkes ve esir takası üzerine son kararlarını bildirmediğini" ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması üzerine bir anlaşmaya varılması için ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki görüşmeler sürüyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, gazetecilerin soruları üzerine,"Haberlerin aksine Hamas'ın henüz arabulucuk yapan taraflara ateşkes ve esir takası üzerine son kararlarını bildirmediğini" açıkladı.

Hamas yetkilileri ise basın kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, "İsrail'i ateşkes taslağına yanıt vermemekle ve Gazze'den nasıl bir plan ve takvim çerçevesinde çekileceği sorularını yanıtsız bırakmakla" suçluyor.

Hafta başından bu yana İsrail, ABD ve Katarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ateşkes anlaşmasına varılmasının çok yakın olduğu ve saatler içerisinde gerçekleşebileceği belirtiliyordu. İsrail ve Hamas arasında bugün artan suçlamalar diplomatik çabaların yeniden sonuçsuz kalabileceği endişesine yol açtı.

Kaynak: ANKA

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