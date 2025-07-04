Hamas'tan Ateşkes ve Esir Takası için Olumlu Yanıt

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takasına ilişkin teklife, Filistinli siyasi gruplarla istişare sonucunda verilen "olumlu yanıtın" arabuluculara iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hamas, arabuluculara olumlu yanıt verdi ve bu teklifi uygulamak için hemen ciddi bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv'den Hamas'ın yanıtına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde yarın akşam siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu düzenleyecek.

Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.