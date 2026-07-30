Hamas'tan Ateşkesin İkinci Aşaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan Ateşkesin İkinci Aşaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için Filistin komitesine silah teslimini kabul etti.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucularla uzlaştığı ve elindeki silahları İsrail yerine üzerinde uzlaşılacak bir Filistin komitesine teslim etmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

"Filistin el-Yevm" televizyonuna göre, Hamas ile arabulucuların Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması konusunda uzlaşıya vardığı ve duyurusunun bugün yapılması beklendiği belirtildi.

Habere göre, üzerinde uzlaşılan 15 maddelik kapsamlı yol haritası, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grubun ağır silahlarının İsrail'e teslim edilmesi yerine depolarda denetim altında muhafaza edilmesini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve İsrail'in hedefli suikast ve saldırılarını durdurmasını ayrıca birinci aşamada verilen taahhütlerin hayata geçirilmesini kapsıyor.

Haaretz'e konuşan müzakerelere ilişkin bilgi sahibi Filistinli kaynaklar da Hamas'ın İsrail'e teslim edilmemesi kaydıyla silah bırakmayı prensipte kabul ettiğini öne sürdü.

Mısır istihbarat yetkilileriyle Kahire'de görüşmeler yürüten Hamas yetkililerinin, ağır ve hafif silahların yanı sıra mühimmat depolarının ve üretim tesislerinin ortaklaşa mutabakata varılacak bir Filistin komitesine devredilmesine prensipte onay verdiği savunuldu.

Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisi ise "Hamas'ın silahsızlanma niyetine tamamen şüpheyle yaklaşıyoruz. Bunların hepsi göz boyama ve propagandadan ibaret." iddiasında bulundu.

Haberlerde, İsrail'in Hamas'ın bu önerisine ne yanıt vereceğinin ise henüz bilinmediğine dikkati çekildi.

Hamas'tan bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire'de 7 Haziran'da başlamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Ateşkesin İkinci Aşaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

17:43
Her şey yeniden başlıyor Beşiktaş’a Salah transferinde yeni umut
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:56:55. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Ateşkesin İkinci Aşaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.