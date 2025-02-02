Hamas'tan Batı Şeria'da Birlik Çağrısı

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Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmesine karşı ulusal çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'yı bombalayan İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

"Batı Şeria'daki vahşi saldırganlığın püskürtülmesi için daha fazla birlik ve kaynaşma" çağrısı yapılan açıklamada, "seferberliğin sürdürülmesi, işgal güçlerine ve yerleşimcilere karşı direniş eylemlerinin yoğunlaştırılması" istendi.

Açıklamada, İsrail'in, Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenerek, "Batı Şeria'da direniş durmayacak. İşgal güçlerinin, Batı Şeria'da ilhak ve tehcir girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak. İsrail'in, Cenin ve Tulkerem kentlerine yönelik yoğun saldırıları, devam eden baskınları ve işlediği suikastlar Filistin halkının iradesini kıramayacak." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Bu kişilerle birlikte İsrail'in, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 12 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükselmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.