Hamas'tan BM'ye Acil Güvenli Koridor Çağrısı

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyini (BMGK), Gazze'de insani yardım dağıtımı için uluslararası denetime tabi olacak güvenli koridorlar açmaya çağırdı.

İsrail ordusunun bugün, Refah kentinin El-Alem bölgesinde bulunan yardım dağıtım merkezindeki Filistinlilere düzenlediği ve 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

İnsani yardım bekleyen masum sivilleri hedef alan saldırının, "İsrail'in kara siciline eklenen kasıtlı bir soykırım suçu" olduğu kaydedilen açıklamada, "Aç insanları yiyecek ararken hedef almak, İsrail'in, Gazze'yi 'halksızlaştırma' planı doğrultusunda insanları öldürmek ve tehcir etmek için açlık ve bombardımanı silah olarak kullanan faşist doğasını ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım mekanizmasının, Filistinlilerin onurunu kırmak ve hayatlarını cehenneme çevirmek için ölüm tuzaklarına ve aşağılama merkezlerine dönüştüğü kaydedildi.

Son 8 günde yardım dağıtım merkezlerinde öldürülenlerin sayısının 102'ye çıktığına işaret edilen açıklamada, bunun "modern tarihin en iğrenç ve aleni katliamlarından biri olduğuna" vurgu yapıldı.

Açıklamada, BM ve BMGK, bu ölümcül mekanizmayı durdurmak için derhal harekete geçmeye, İsrail'in kontrolünden uzak, uluslararası denetime tabi güvenli insani koridorlar açmaya çağrıldı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından, yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde açlıkla boğuşan Filistinlileri hedef alan saldırılarında 102 kişinin öldüğü, 490'ının da yaralandığı duyurulmuştu.