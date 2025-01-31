Hamas'tan Esir Değişiminde Üç İsrailli Serbest - Son Dakika
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Hamas'tan Esir Değişiminde Üç İsrailli Serbest

Hamas, dördüncü tur esir değişiminde üç İsrailli esiri serbest bırakacağını açıkladı.

31.01.2025 13:47
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Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın yapılacak dördüncü tur esir değişiminde serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isimlerini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde adına yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında yarın üç İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) olduğu bildirildi.

Esirlerden Keith Siegel'in ABD-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 esir arasında 2 ABD vatandaşı İsrailli bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı açıklamada yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin listesini teslim aldığını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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