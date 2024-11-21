Hamas'tan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
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Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, esir takasına geçmeden önce İsrail saldırılarının durmasını talep etti.

21.11.2024 10:55
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GAZZE, 21 Kasım (Xinhua) -- Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes sağlanmadan esir takasının mümkün olmayacağını söyledi.

Hayye çarşamba günü Hamas'a ait El Aksa TV kanalına yaptığı açıklamada, "Bu saldırıların sona ermesini istediğimizi açıkça söylüyoruz. Herhangi bir esir takasının yapılabilmesi için öncelikle saldırılar durmalı" dedi.

Çeşitli ülke ve aracılarla temasların sürdüğünü kaydeden Hayye, "Hazır ve proaktif bir konumdayız. Ancak asıl önemli olan, işgalcilerin saldırılarını durdurmaya yönelik gerçek bir irade göstermesidir" ifadelerini kullandı.

Hayye, İsrail saldırılarını durdurmak için her yolu denediklerinin vurgulayarak, "Filistinliler olarak en açık ifadeyle saldırıların sona ermesini istiyoruz" dedi.

Gazze'yle ilgili meseleleri ele alacak bir komitenin kurulmasına destek verdiklerini belirten Hayye, "Ancak bu komitenin Gazze'yi tamamen ve yerel olarak yönetmesi ve oradaki günlük yaşamla ilgili tüm meseleleri ele alması şarttır" ifadelerini kullandı.

Hayye, Kahire'de El Fetih liderleri ve diğer Filistinli liderlerle yapılan birlik çabalarını ilerletmeye yönelik verimli toplantıların önemli olduğunu vurguladı.

Yetkili, "Gazze yalnız değil; Filistin ulusal dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Filistin halkının çıkarlarını korumak ve bölünmeyi ve tehditleri önlemek için Gazze ile Batı Şeria arasında koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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