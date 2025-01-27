Hamas'tan Filistinlilerin Dönüşüne Zafer Mesajı - Son Dakika
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Hamas'tan Filistinlilerin Dönüşüne Zafer Mesajı

Hamas, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini, İsrail'in hezimeti olarak nitelendirdi.

27.01.2025 10:47
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Hamas, zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasını "Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti" olarak niteledi.

Hamas, İsrail askerlerinin işgal ettikleri Netzarim Koridoru'nu açması sonrası binlerce Filistinlinin Gazze'nin orta ve güneyinden kuzeyine geçmeye başlaması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistin halkının, kaçmak zorunda kaldıkları bölgelere üstelik evleri yıkılmış haldeyken kitleler halinde geri dönmesi, yaşadıkları sıkıntıların ve hüznün derinliğine rağmen topraklarında kalma kararlılığını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Geri dönüş sevinci, toprak ve vatan sevgisi, toprağına bağlılığın resmi olan bu sahnenin, Filistin halkının iradesini kırmak, onları topraklarından tehcir etmek için bahse giren herkese güçlü bir mesaj olduğu vurgulandı.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünün, İsrail'in halkı tehcir etme ve direnme iradesini kırmaya ilişkin saldırgan hedeflerine ulaşamadığını bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Bu tarihi anda Hamas'ın azametli Filistin halkının yanında olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin her bölgesine yoğun şekilde tüm yardım malzemelerinin tedarikinin artırılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridinin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, yerlerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başlamıştı.

Kaynak: AA

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