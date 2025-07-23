Hamas'tan Gazetecilere Saldırı Kınaması

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze'nin güneybatısındaki Tel Heva Mahallesi'nde hamile gazeteci Vela el-Caberi'yi eşi ve dört çocuğuyla birlikte öldürmesini, "gazetecilere yönelik sistematik bir korkutma girişimi" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazetecilere yönelik bu sistematik saldırılar, onların mesleklerini yerine getirmesini engellemeyi amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası basın kuruluşlarının bu konuda hem mesleki hem de insani sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu tutumu bir kez daha kınandı.

Açıklamada, "İsrail'in gazeteci Caberi ve ailesini öldürmesi, gazetecilere yönelik sistematik bir korkutma girişimidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 230'dan fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği koruma altında olması gereken gazetecilere yönelik işlenen bu suçlar nedeniyle, işgalci İsrail'in terörist yönetici kadroları uluslararası mahkemelerde yargılanmalı; bu konuda etkili adımlar atılmalıdır." denildi.

Gazeteci Vela el-Caberi'nin, İsrail ordusunun Tel Heva Mahallesi'ndeki evine düzenlediği doğrudan saldırı sonucu, eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 231'e yükseldiği kaydedildi.