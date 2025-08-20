Hamas'tan Gazze için Küresel Grev Çağrısı - Son Dakika
Hamas'tan Gazze için Küresel Grev Çağrısı

20.08.2025 21:39
Hamas, Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı küresel grev ve hafta sonu gösterileri çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi, İslam dünyasına ve dünyadaki tüm özgür insanlara "Gazze için küresel grev" çağrısında bulundu.

Hamas yaptığı açıklamada, "Arap ve İslam ümmeti ile dünyanın özgür insanlarını, Gazze'ye destek için yarın gerçekleştirilecek küresel greve güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Grevin Gazze'de 22 aydır devam eden İsrail saldırılarına karşı dayanışma amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, eylemin "Küresel Öfke Günü" başlığı altında organize edileceği kaydedildi.

Hamas, grevin dışında ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri (22-24 Ağustos) ise, dünya genelindeki şehirlerde ve başkentlerde kitlesel yürüyüş ve gösterilerin sürdürülmesini talep etti.

Açıklamada, "ABD, İsrail ve Tel Aviv'i destekleyen ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri ve oturma eylemleri artırılmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Hamas ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentini yeniden işgal ederek bir milyondan fazla Filistinliyi zorla göç ettirmeyi planladığını ve bunun "soykırım savaşının yeni bir aşaması" olduğunu kaydetti.

Hareket, uluslararası topluma "katliamların durdurulması, ablukaya ve sistematik aç bırakmaya son verilmesi için acil harekete geçme" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
