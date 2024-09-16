Hamas'tan Husilere Tebrik Mesajı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Sinvar, Abdulmelik Husi'ye gönderdiği mesajında, "Füzelerinizin hava savunma sistemlerini aşarak İsrail'in derinliklerine ulaşmasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İsrail'a karşı 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarıyla (Aksa Tufanı) hem Filistin'deki hem de bölgedeki "Siyonist projeye darbe indirmeyi hedeflediklerine" işaret eden Sinvar, "Husilerin Gazze'yle dayanışmalarını" takdir etti.

İsrail'in psikolojik savaş çabaları kapsamında Gazze'deki Filistin direniş gruplarıyla ilgili yaydığı iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Sinvar, "Filistinli direnişin iyi durumda" olduğunu ifade etti.

Arap ve Müslüman halklarına Gazze'deki Filistin halkına destek çağrısında bulunan Sinvar, Gazze'deki Filistinlilerin "soykırım savaşı" ve ablukayla açlık felaketine maruz kaldığını aktardı.

"Direniş kendini yıpratma savaşına hazırlıyor. Direniş, tıpkı düşmanın askeri iradesini kırdığı gibi siyasi iradesini de kıracak." ifadelerini kullanan Sinvar, "Husilerin İsrail'e ulaşan füzelerinin savaşı etkileyeceğini" savundu.

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.