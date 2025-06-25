Hamas'tan İsrail Askerlerine Pusu: 7 Ölü - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail Askerlerine Pusu: 7 Ölü

25.06.2025 23:48
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Hamas, Han Yunus'ta 7 İsrail askerinin öldüğü pusuya ait görüntüleri yayımladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 İsrail askerinin öldüğü belirtilen pusuya ilişkin görüntüyü yayınladı.

Kassam'ın Telegram hesabından paylaşılan görüntüde, Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde bulunan Ali bin Ebi Talib Camii yakınlarında İsrail askerlerini taşıyan iki zırhlı aracın hedef alındığı görülüyor.

Kassam, araçlara düzenledikleri saldırıda biri subay 7 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.

Bölgede hareket halindeki İsrail askeri araçlarının yer aldığı videoda, personel taşıyıcı, tank ve buldozer ile İsrail askerleri net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde, Kassam üyesi 2 kişi zırhlı askeri araçlara yaklaşarak üst kapaklarından içeri patlayıcı atıyor. Saniyeler sonra güçlü bir patlama sesi duyuluyor ve zırhlı araç alev alıyor. Hemen ardından hedef alınan ikinci zırhlı araçtan da patlama sesi duyuluyor.

Kassam Tugayları, gün içerisindeki açıklamasında Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait asker taşıyan 2 aracı ve 2 askeri buldozeri hedef aldıklarını, araçlardan birinin tamamen yandığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail ordusundan gün içerisinde yapılan açıklamada ise Han Yunus'ta 605. Muharebe Mühendisliği Taburundan teğmen Matan Shai Yashinovski (21), başçavuş Ronel Ben-Moshe (20), başçavuş Niv Radia (20), çavuş Ronen Shapiro (19), çavuş Shahar Manoav (21) ve çavuş Maayan Baruch Pearlstein (20) isimli 7 askerin öldüğü belirtilmişti.

İsrail Kanal 14'ün haberinde, Gazze'de dün 7 askerin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Soruşturmaya göre, ilk ulaşılan bilgilerin aksine Han Yunus'ta bir Filistinlinin zırhlı personel taşıyıcının üzerine çıkarak içerisine patlayıcı attığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

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