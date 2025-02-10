Hamas'tan İsrail'e Ateşkes İhlali Tepkisi

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Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir sonraki esir takasını askıya aldığını duyurması dikkatleri Gazze'de yaşanan ihlallere çevirdi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti, 564 kişi yaralandı.

Bölgeye insani yardımların girişini kısıtlamaya devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan da gecikmeli olarak çekildi.

Hamas, İsrail'i ilaç, gıda, su, kıyafet ve çadır gibi ihtiyaçların karşılanması için anlaşmada öngörülen acil yardımları kısıtlamakla suçladı.

İsrail, anlaşmada yer alan insani yardımların Gazze'ye girişini engelledi

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması, Gazze Şeridi'ne 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadırın girişini öngörmesine rağmen bu konuda ciddi bir gelişme olmadı.

Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, "60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerekiyordu, ancak İsrail'in teslimatı geciktirmesi on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin 7 Şubat'taki verilerine göre, ateşkes anlaşmasına göre bugüne kadar 12 bin insani yardım yüklü tırın Gazze'ye ulaşması gerekiyor ancak bugüne kadar 8 bi 500 ulaştı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine ulaşması beklenen 6 bin tır yerine sadece 2 bin 916 tırın girişine izin verdi.

Anlaşamaya göre günlük yakıt yüklü 50 tırın Gazze'ye girmesi gerekirken, günlük sadece 15 tır bölgeye girebildi.

İsrail, hasta ve yaralıların Gazze'den tahliye edilmesini engelledi

Sağlık alanında da ihlallere imza atan İsrail güçleri, tıbbi ekipman, ilaç, yakıt ve sahra hastanelerinin bölgeye girişini geciktirdi, aynı zamanda yaralılar ile hastaların tahliye edilmesine de izin vermedi.

Bu gecikmeler sonucunda Gazze'de 100 hasta çocuk hayatını kaybetti, böbrek hastalarının yüzde 40'ı diyaliz hizmeti alamadığı için yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye ağır iş makineleri ve ekipmanların girişine izin vermemesi yüzünden hala enkaz altındaki binlerce Filistinlinin cansız bedenine ulaşılamıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'de ateşkes başlamadan hemen önce güvenlik kabinesinde yaptığı açıklamada bu ateşkesin geçici olduğunu ve ABD'den herhangi bir ateşkes ihlali durumunda ikinci aşamada Gazze'ye saldırıların yeniden başlayabileceklerinin teminatını aldıklarını ileri sürmüştü.