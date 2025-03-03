Hamas'tan İsrail'e Esir Takası Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Esir Takası Çağrısı

Hamas lideri Merdavi, İsrail'in rehineleri geri almasının tek yolunun esir takası olduğunu belirtti.

03.03.2025 12:12
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GAZZE, 3 Mart (Xinhua) -- Hamas, İsrail'in "rehinelerini geri almasının" tek yolunun esir takası olduğunu söyledi.

Hamas'ın üst düzey liderlerinden Mahmud Merdavi pazar günü yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, amaçlarına Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı açlık savaşıyla ulaşabileceğini sanıyorsa hayal görüyor demektir" dedi.

Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasını uzatmayı reddettiğini yineleyen Merdavi, anlaşmanın tüm aşamalarının ilk haliyle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Merdavi arabuluculara, mutabık kalındığı üzere İsrail'in anlaşmanın şartlarına riayet etmesini sağlama çağrısı yaptı.

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ve insani yardımların artırılmasını öngören üç aşamalı anlaşmanın 42 günlük ilk aşaması cumartesi günü sona ermişti. Anlaşma uyarınca iki tarafın, İsrail'in geri çekilmesi ve kalıcı ateşkes karşılığında Hamas'ın geri kalan onlarca rehineyi serbest bırakacağı ikinci aşama üzerinde müzakerelerde bulunması gerekiyordu.

Ancak İsrail cuma günü, ilk aşamanın Ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca 42 gün daha uzatılmasını öngören yeni bir çerçeve teklifi sundu. Hamas'tan cumartesi günü yapılan açıklamadaysa İsrail'in önerisinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği anlaşmanın uzatılması teklifini benimsediklerini ve Hamas'ı teklifi kabule zorlamak için "Gazze'ye her türlü mal ve malzeme girişini engellemeye" karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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