Hamas'tan İsrailli Esirleri Kızılhaç'a Teslim - Son Dakika
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Hamas'tan İsrailli Esirleri Kızılhaç'a Teslim

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Hamas, 3 İsrailli sivili Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı, esir takası devam ediyor.

08.02.2025 15:59
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- Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı

Hamas'tan gövde gösterisi: "Tufan biziz, ertesi gün biziz"

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli siviller Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'i Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta Kızılhaç'a teslim etti. Teslimin yapıldığı noktada kurulan platformda, "Tufan biziz, ertesi gün biziz" mesajı dikkat çekti.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 5. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 3 sivil siviller 56 yaşındaki Ohad Ben Ami, 52 yaşındaki Eli Sharabi ve 34 yaşındaki Or Levy'i Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, takasın gerçekleştirildiği bölgede kurulan platforma çıkarıldı. Arkadaki pankartta yazan "Tufan biziz, ertesi gün biziz" sloganı dikkat çekti. Esirler daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek bölgeden ayrıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 3 esirin Kızılhaç'a teslim edildiği ve Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıktığı duyuruldu.

İsrail 183 Filistinliyi serbest bırakacak

İsrail'in esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten beri tutuklu bulunan toplam 183 Filistinliyi serbest bırakması beklenirken, 7'si serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilecek.

İlk 4 takasta 583 Filistinli ile 13 İsrailli rehine serbest kalmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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