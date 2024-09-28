Hamas'tan Nasrallah'a Taziye - Son Dakika
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Hamas'tan Nasrallah'a Taziye

Hamas, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah için taziye mesajı yayımladı ve saldırıyı kınadı.

28.09.2024 16:17
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Hamas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail'e karşı Filistin halkına ve direnişine yardımcı olma yolunda öldüğü kaydedildi.

Lübnan halkına, Hizbullah'a ve Lübnan'daki direniş gruplarına "en içten taziye mesajlarının" iletildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırı kınandı.

İsrail'in saldırısıyla, tüm uluslararası değer, norm ve sözleşmeleri hiçe saydığı aktarılan açıklamada, "Nasrallah'ın öldürülmesinin uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit eden İsrail'in vahşetini bir kez daha kanıtlayan, korkak bir terör eylemi olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamas'ın Hizbullah ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca Lübnan ve Filistin'e yapılan saldırılardan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD'ye ait olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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