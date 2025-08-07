Hamas'tan Netanyahu'nun Açıklamalarına Tepki

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin "tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri" yönündeki açıklamasının, ateşkes müzakerelerine indirilmiş bir darbe olduğunu belirtti.

Hamas, Netanyahu'nun, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planının görüşüleceği Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi Fox News'e yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun, Gazze'yi kontrol altına alma ve İsrail'i tehdit etmeyen Arap güçlerine teslim etme planının" soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı olduğu ifade edildi.

Netanyahu'nun açıklamalarının müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğu ve nihai bir anlaşmaya yakın olunmasına rağmen son turdan çekilmesinin ardında yatan gerçek nedeni açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Gazze'deki saldırıları genişletme planının "Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını" gözler önüne serdiği belirtildi

Açıklamada ayrıca Gazze'nin işgale ve vesayet kurma girişimlerine direneceği ve Filistin halkına yönelik saldırıların İsrail ordusuna pahalıya patlayacağı vurgulandı.

Fox News'e konuşan Netanyahu, Gazze'yi "ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" iddia ederek, "Gazze'yi, bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.