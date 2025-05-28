Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olduğunu inkar eden "utanmaz" açıklamalarının "dünya için tehlike oluşturan hasta, suçlu bir zihniyeti" yansıttığını ve kuşatma altındaki bölgede savaş suçları işlediğini kanıtladığını açıkladı.

Hamas, Netanyahu'nun Gazze'de binlerce Filistinliyi gözaltına alarak onları çıplak halde fotoğrafladıklarını ve vücutlarında sistematik açlığa dair hiçbir belirti görmediklerini iddia ettiği açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu'nun Gazze'de açlığın varlığını inkar ettiği açıklamalarının, "dünya ve insani değerler için tehlike oluşturan hasta, suçlu bir zihniyeti" yansıttığı belirtilen açıklamada, bu açıklamaların, toplu aşağılama suçlarının kabulü ve İsrail askerleri tarafından elbiseleri çıkarılıp aşağılanan silahsız tutukluların görüntülerinde gösterilenlerin belgelenmesi anlamına geldiği aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında, Netanyahu'nun bu açıklamalarının insanlıktan kopukluğu ve BM raporlarına göre aralarında açlık ve hastalıktan ölen yüzlerce kişinin de bulunduğu 2 milyon yerinden edilmiş kişinin acılarına duyarsızlığı yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası yargı kurumlarına "bu suç açıklamalarını belgelemeleri, İsrail'in hesap vermesini sağlayacak prosedürleri tamamlamaları ve liderlerini adalete teslim etmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Batı Kudüs'te düzenlenen Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'ndaki konuşmasında, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının fotoğraf, video görüntüleri ve raporlarını görmezden gelerek Gazze'de açlık politikası uygulamadıklarını iddia etmişti.

Yardım dağıtımı sırasında yaşananları "geçici bir kontrol kaybı" olarak nitelendiren Netanyahu, aç bıraktıkları Filistinlilere yönelik dün basına yansıyan insanlık dışı görüntüleri geçiştirmeye çalışarak, Hamas'ın yardım paketlerini çalmaya çalıştığını da iddia etmişti.

Netanyahu, üzerlerinde patlayıcı olup olmadığını öğrenmek için binlerce tutukludan gömleklerini çıkarmalarını istediklerini ve savaşın başlangıcından bugüne kadar onlardan tek bir tanesinin bile zayıfladığını görmediklerini ileri sürmüştü.