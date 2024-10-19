Hamas'tan Okul Bombalamalarına Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Okul Bombalamalarına Tepki

Hamas, İsrail'in okulları bombalamasını kınayarak Filistinlilerin göç ettirilmek istendiğini belirtti.

19.10.2024 18:16
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Hamas, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulların bombalanmasına tepki göstererek, " İsrail'in işlediği korkunç katliamlar Filistin halkını göç ettirmeye çalıştığını" belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı Ebu Hüseyin okulunu iki gün aradan sonra yeniden bombalaması ve Gazze kentinin batısında bir okulu daha bombalaması, İsrail'in Filistin halkını öldürerek ve korkunç katliamlar işleyerek göç ettirme planını doğruluyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "direnişçi Filistin halkının, ABD'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu siyonist komploların hedefleri konusunda bilinçli olduğu ve bu hain planların da diğerleri gibi boşa çıkacağı" vurgulandı.

Hamas, Arap ve İslam dünyasından Filistin halkının direnişine destek vermelerini ve bölge açısından tehlikeli sonuçlar doğuracak İsrail soykırımını durdurmak için tarihi sorumluluklarını üstlenmelerini istendi.

İsrail savaş uçakları, bugün, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Ebu Hüseyin" okulunu bombalamış, saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olurken, okulda büyük bir yangın çıkmıştı.

İsrail ordusunun 17 Ekim'de aynı okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları bugün BM'ye bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombalamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Okul Bombalamalarına Tepki - Son Dakika

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