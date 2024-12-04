Hamas'tan Savaş Suçları İddiası

Güncel

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgede Filistinlilere ait mahalleleri, konutları havaya uçurmaya; halkı evlerini terk etmeye zorlamaya devam etmesini, "yakın tarihte benzeri görülmemiş bir savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail ordusunun, kuzeyi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde soykırıma devam etmesine; Kemal Advan Hastanesini ve sağlık personelini hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında uluslararası tutuklama kararına rağmen sivil yerleşim alanlarını havaya uçurmaya, bölge sakinlerini evlerinden çıkarmaya zorlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu durum, "yakın tarihte benzeri görülmemiş bir savaş ve etnik temizlik suçu" şeklinde nitelendirildi.

İsrail ordusunun, Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sistemli şekilde hayatın her alanında işlediği soykırım ve yıkım suçlarının yanı sıra sakinleri içerisinde iken evleri bombalamaya, halkı tehcire zorlamaya, Kemal Advan başta olmak üzere hastaneler ile sağlık personelini kasıtlı şekilde hedef almaya devam etmesinin, Tel Aviv'in uluslararası kanunları hiçe saydığının yeniden teyit edilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Uluslararası sistemin, Gazze'de günün her saati işlenen bu korkunç suçlara son verme konusunda utanç verici şekilde başarısız olduğu kaydedildi.

İsrail'in suçlarını, ABD yönetimi ve bazı Batılı ülkelerin tam koruması altında işlediği, bunun da Gazze Şeridi'nde devam eden soykırıma suç ortaklığı teşkil ettiği belirtildi.

Hamas, Arap ve Müslüman ülke hükümetlerini, Birleşmiş Milletler ile kurumlarını, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile tüm bölgelerinde Filistin halkını hedef alan kuşatma ve soykırımı durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yan Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusunun dün "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.