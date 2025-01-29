Hamas'tan Sisi'ye Destek - Son Dakika
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Hamas'tan Sisi'ye Destek

Hamas, Sisi'nin Filistinlilerin tehcirini reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

29.01.2025 20:48
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Hamas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını tehcir etmeye yönelik adımları reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden sürme yönündeki her türlü adım ve düşünceyi reddetmesini takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kahire yönetiminin Filistin halkının maruz kaldığı tarihi zulmün tekrarlanmasına karşı durduğu vurgulanan açıklamada, Mısır'ın Filistinlilerin haklı davasına verdiği destek de takdir edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına dikkati çekmişti.

Sisi, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi çağrısı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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