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Hamas'tan Trump'a Yanıt

Hamas, Trump’ın Gazze'deki insani yardımlara el koyduğu iddiasını yalanladı, İsrail'i eleştirdi.

06.05.2025 18:27
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Hamas hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, hareketin Gazze Şeridi'nde insani yardımlara el koyduğu yönündeki iddiasını yalanlayarak, bu açıklamaları, "İsrail hükümetinin yalanlarının tekrarı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Hamas'ın Gazze'deki insani yardımlara el koyduğu yönündeki açıklamaları, Filistinli sivillere yönelik sistematik aç bırakma suçunu meşrulaştırmak isteyen Netanyahu hükümetinin yalanlarının tekrarıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu suçlamalar BM raporları ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının tanıklıklarıyla çelişiyor. Ayrıca, açlığı bir silah olarak kullanan, uluslararası hukuku ve insani normları açıkça ihlal eden işgal güçlerinin izlediği politikalarla da tutarlı." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın Netanyahu'dan Gazze'ye "biraz yiyecek gönderilmesini talep etmesinin" yeterli olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "talep edilmesi gerekenin sınır kapılarının derhal açılması ve insani yardımların girişinin taahhüt eden, gıdanın tehdit ve baskı aracı olarak kullanılmasına son veren, uluslararası insan hakları hukukuna saygılı, sorumluluk sahibi bir duruş" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD yönetiminden, izlediği tutumdan vazgeçerek, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve açlık politikasını ört bas etmekten vazgeçmesi, Gazze'deki saldırılara son verilmesi ve iki aydan uzun süredir kapalı olan sınır kapılarının açılması için baskı yapması" istendi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de halkın gıdaya erişebilmesi konusunda yardım edeceklerini belirterek, "(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar, ancak Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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