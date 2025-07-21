Hamas'tan Uluslararası Yardım Çağrısı

Hamas, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi için 26 uluslararası ortak tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu girişimin "Gazze'de savaşın derhal sona erdirilmesi, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşları aracılığıyla yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısı niteliğinde olduğu ve siyonist işgalin izlediği açlık politikasının, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu teyit ettiği" belirtildi.

Yardım noktalarında 800'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünün bu açıklamayla doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada, sözde yardım mekanizmasının sona erdirilmesi ve sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ihlaller arasında, bugüne dek 70'ten fazla çocuğun hayatına mal olan ve görülmemiş seviyelere ulaşan kıtlık nedeniyle felaket boyutlara ulaşan sistematik aç bırakma politikası da yer alıyor.

Gazze'deki insani felaketi sona erdirmek için gereken adımlar atılmalı. Halkımıza uygulanan imha savaşı derhal sonlandırılmalı ve insani yardım sağlanmalıdır."

Gazze'deki açlığı sona erdirmek için "uluslararası çağrı"

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerektiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki sivillerin çektiği acıların yeni boyutlara ulaştığına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin yardım ulaştırma modeli tehlikeli, istikrarsızlığı körüklemekte ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakmaktadır. Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz.

800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici. İsrail hükümetinin sivil halka yönelik temel insani yardımları reddetmesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli."