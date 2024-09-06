Hamas'tan Eygi'nin Ölümüne Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Eygi'nin Ölümüne Tepki

Hamas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ABD'nin tarafgir politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Hamas, saldırının İsrail'in yabancı aktivistlere yönelik işlediği suçların bir devamı olduğunu ve ABD'yi bu politikaları gözden geçirmeye çağırdı.

06.09.2024 20:17
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Hamas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ABD'nin tarafgir politikalarının neden olduğunu belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Eygi'nin Nablus'ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesi kınandı.

"İğrenç bir suç" olarak nitelendirilen saldırının, İsrail'in, Filistin halkına destek veren yabancı aktivistlere karşı işlediği suçların bir devamı olduğu, bu şekilde onlarca aktivistin öldürüldüğü, bunlardan en önde geleninin de 2003 yılında İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li aktivist Rachel Corrie olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "ABD'yi, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği ve bugün Eygi'nin öldürülmesine neden olan suç ve katliamlarını destekleyen tarafgir politikalarını gözden geçirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl yürüyüşlerde aktivistlere yönelik sistematik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Siyonist hükümet ile onun terörist ordusu, işlediği bu suçlarla Filistin halkının bağımsızlığı için mücadele eden sesleri bastırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, "İsrail hükümetini dizginleme ve faşist davranışlarının hesabını sormak için derhal harekete geçme çağrısı" yapıldı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de yaptığı yazılı açıklamada, Eygi'nin öldürülmesinin, Filistin halkının haklı davasıyla dayanışma içinde olan tüm seslere suikast düzenlemeye çalışan İsrail'in vahşetini ortaya koyduğunu belirtti.

Rişk, şunları kaydetti:

Filistin'e destek veren aktivisti hayattan koparan bu kurşun, İsrail ordusunun ABD yönetiminden aldığı ve işgal altındaki Filistin topraklarında her gün halkımıza karşı sıktığı kurşunun ta kendisidir."

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyta beldesinde yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili bilgilerin ve olayın hangi şartlarda gerçekleştirildiğinin araştırıldığı belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen "işgal" karşıtı gösteriye gerçek mermi ile müdahale etmiş, başından vurulan Eygi, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Eygi'nin Ölümüne Tepki - Son Dakika

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