Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını ve bölgeden çekilmesini istedi.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması, bölgeden tamamen çekilmesi ve Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin görevine başlaması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyet, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehhale başkanlığındaki heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Filistinli gruplar arasındaki ortak çalışmanın geliştirilmesi, ortak ulusal tutumların güçlendirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının yeniden kazanılması için çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Tarafların İsrail'in Gazze'deki saldırıları, öldürme eylemleri ve suikastları da kapsayan tüm saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, erken toparlanma sürecinin başlatılması ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının bölgeye ulaştırılması çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin bölgeye bir an önce girerek vatandaşlara yönelik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tırmanan gelişmeler, İsrail'in hız verdiği Yahudileştirme faaliyetleri ile Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin ele alındığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'in ihlallerini sürdürmesine zemin hazırladığı savunuldu.

Öte yandan görüşme sırasında Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehhale arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Filistin halkına desteğin sürdürülmesi ve Gazze'de devam eden saldırıların sona erdirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

23:05
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti’ye geçiyor
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor
22:52
İsrail ordusu, İran’a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
İsrail ordusu, İran'a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçti
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 00:07:02. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.