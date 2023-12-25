Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerini hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Han Yunus'un kuzeyinde bir askeri personel aracının Yasin-105 füzeleriyle, kentin kuzey ve doğusunda ise İsrail askerlerinin havan topuyla hedef alındığı belirtildi.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada, Cibaliya'daki Filistin Bankası Caddesi'nde 2 İsrail askeri aracıyla, kuzeydeki Erez bölgesi çevresinde İsrail askerleri ile araçlarının füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca Han Yunus'un doğusunda Ez-Zilal Camisi çevresindeki İsrail askeri birliklerinin, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bağdat Caddesi'nde de bir Merkava tankının havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri son olarak Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan İsrail askerlerinin füze ve havan topuyla vurulduğunu duyurmuştu.