Hamas Yöneticisi: İsrail Koşullara Uymazsa Anlaşma İmzalamayacağız - Son Dakika
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Hamas Yöneticisi: İsrail Koşullara Uymazsa Anlaşma İmzalamayacağız

Hamas Yöneticisi: İsrail Koşullara Uymazsa Anlaşma İmzalamayacağız

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail'in direnişin koşullarına uymadığı sürece hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını ve ellerindeki esirlerin gün ışığı göremeyeceğini söyledi. Ebu Zuhri, İsrail'in saldırılarını durdurmayı kabul etmediği sürece anlaşma imzalamayacaklarını belirtti ve işgalcinin elindeki esirlerin serbest kalmasının müzakere edileceğini ifade etti. Ateşkes anlaşmasını İsrail'in engellediğini vurgulayan Ebu Zuhri, Amerikan yönetiminin de pozisyonunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

14.05.2024 20:59
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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, "İsrail direnişin koşullarına uymadığı sürece hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını ve ellerindeki esirlerin gün ışığı göremeyeceğini" söyledi.

Tunus'ta düzenlenen Mağrib Maşrik Forumu'na katılmak üzere bu ülkede bulunan Hamas yöneticilerinden Ebu Zuhri, basın toplantısı düzenledi.

İsrail Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmayı kabul etmediği müddetçe herhangi bir anlaşma imzalamayı düşünmediklerini belirten Ebu Zuhri, "İşgalci direnişin koşullarını kabul etmediği ve Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmadığı sürece elimizdeki esirler gün ışığı göremeyecek. Bizim belirlediğimiz şartlara göre işgalcinin elinde olan Filistinli esirlerin serbest kalmaları da yapılacak anlaşmalarda müzakere edilecek." dedi.

Ateşkes anlaşmasını İsrail'in engellediğine tüm dünyanın şahit olduğunu vurgulayan Ebu Zuhri, şu ifadeleri kullandı:

"Direniş güçleri arabulucuların sunduğu anlaşmayı kabul etmesine rağmen işgalci (İsrail) Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırarak anlaşmayı kabul etmediğini gösterdi. Refah'a yönelik saldırılar direniş gruplarını yıldıramayacak. Amerikan yönetiminin de pozisyonlarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz."

Hamas Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Yöneticisi: İsrail Koşullara Uymazsa Anlaşma İmzalamayacağız - Son Dakika

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