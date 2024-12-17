Hamile Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun dava dosyasına eklendiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

Savcı sanığın, 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldürdüğünü bildirerek, Emrah Demir'in üzerine atılı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Demir, olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ileri sürdü.

Pişman olduğunu belirten Demir, "Ben uyuşturucu bağımlısı olan biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi çok fazla hatırlamıyorum. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine kapatılmak istiyorum." dedi.

Maktulün babası Ali ve annesi Belgin Turgut ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir tutuklanmış, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.