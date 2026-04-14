AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Eleştiri: İstifa Etmeli

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki yıllık performansını değerlendirdi. Dağ, Tugay'ın bekleneni karşılayamadığını, belediye bürokrasisindeki hamleleriyle iş barışını yok ettiğini ve kronik sorunların çözülmediğini söyledi. İzmir'in trafikte dünyada 21. sırada olduğunu vurgulayan Dağ, belediyede yapılan değişikliklerin kentin hafızasını kaybettirdiğini ve sinerji sağlanamadığını ifade etti.

Dağ, Tugay'ın kendi siyasi arkadaşlarıyla ve önceki belediye başkanlarıyla sorunlar yaşadığını belirterek, bu durumun şehrin sorunlarını çözmeyi engellediğini kaydetti. Son olarak, Dağ, Cemil Tugay'ın İzmir'i seviyorsa istifa etmesi gerektiğini ve şehrin artık bu beceriksizlikleri kaldıramayacağını söyledi. Mevzuatın yeniden seçime gitmeye izin vermediğini de ekleyerek, belediye meclisinden iş yapabilecek kişilerin çıkmasını umduğunu belirtti.