Hamza Dağ, Çeşme\'de sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Çeşme ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve teşkilatı ile bir araya geldi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve teşkilatı ile buluştu. Programda Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık da yer aldı. Programda konuşma yapan Dağ, 'Cumhur ittifakımız; memleketimizin istikbali, bağımsızlığı, vatanın ve bayrağın namusu için bir araya gelen bir kardeşler topluluğudur. 15 Temmuz hain işgal girişimine karşı direnen milletimiz tarafından meydanlarda kurulmuştur. Bu yüzden bizim ittifakımız; bu milletin ittifakıdır. Bizim ittifakımız memleketin ittifakıdır. Yani Cumhurun ittifakıdır. Cumhur İttifakı demek; karşılıklı anlayış, birlikte hürmet, ahitte kavli karar etmektir. Cumhur İttifakı; karanlık emellere surdur. Cumhur İttifakı; köhnemiş zihniyetlere ışıktır. Bosna ile uyuyan, Kafkaslar ile uyanan, Kudüs için gözyaşı döken, Doğu Türkistan için ellerini semaya kaldıran ruh, Cumhur İttifakı'dır. ve bu inanmışlar ordusu, yoluna kararlılıkla devam etmektedir dedi.

'ÇEŞME'DEKİ KONUT SIKINTISINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Siyaset yapmanın zevkini ve keyfini yaşayan biri olduğunu ifade eden Dağ, '2006 yılında başladığımda belki İzmir'de tanıdığım kişi sayısı 2 elin, 3 elin sayısını geçmezdi ama bugün kardeşlik mesafesinde olan yüzlerce binlerce insan oldu. İyi ki yanımızdaydınız. Bundan sonra da her zaman bir ve beraber olacağız Allah'ın izniyle. İzmir'imize dört dönem vekil olarak hizmet etme şerefinin ardından bugün Cumhur ittifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. İzmir'imizin sokaklarını, caddelerini adım adım arşınlıyorum. Çeşme'mizdeki ki sorunlara da hakimiz. Çeşme'ye de birileri gibi ilk defa uğramayacağız. İlk etapta turizm sezonunun uzatılması en önemli hedeflerimizden birisi. Bazen çıkıp bizi betona gömdünüz diye eleştiri yaparlar ama bakarsınız betona gömülen yerlerin tamamı deniz kenarında yerlerdir. Bu şehirlerin tamamı CHP'li belediyeler tarafından yönetildi. Doğa, çevre bizim için çok kıymetli hayatta taviz vermeyeceğimiz bir husustur. Kendileri yaparlar, sonra da suç atarlar. Özellikle buradaki konut sorununun orta ve alt gelirli hemşerilerimizi zorladığının farkındayız. Memurların özellikle konut kiralarının pahalılığından dolayı buraya gelirken akıllarında soru işareti olduğunu biliyoruz. İzmir'imizin genelinde olduğu gibi Çeşme'mize de hassasiyetle yaklaşacağız. Gerek TOKİ eliyle gerekse de Büyükşehir Belediyesi eliyle burada sosyal konutlar yapacağız. Böylelikle Çeşme'deki konut sıkıntısını tamamen ortadan kaldıracağız dedi.

Öte yandan, Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık da selamlama konuşması yaptı.

Tanık, Çeşme'nin 2024 yılına hiç yakışmayan bir altyapıya sahip olduğunu dile getirerek, vatandaşın teveccühü ile göreve gelmesi halinde Çeşme'nin doğal güzelliğine yakışan bir ilçe olacağını ifade etti. (DHA)