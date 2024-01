Hamza Dağ: Cumhur İttifakı 15 Temmuz\'da meydanlarda kuruldu

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuştur. O günden beri de Allah'a hamdolsun yola dolu dizgin devam etmektedir. Hem seçim kampanya döneminde hem de kampanyadan sonra inşallah belediye başkanlığımız döneminde bu istişareyi kesinlikle devam ettireceğiz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentteki seçim çalışmaları kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programda Hamza Dağ'ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin

yer aldı. Saygılı ve Şahin'in birlik mesajları verdiği buluşmada, Hamza Dağ, Cumartesi günü havalimanında bir anlamda mitinge dönüşen karşılama merasimine desteklerinden dolayı AK Parti teşkilatı, MHP teşkilatı ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı şunu net bir şekilde göstermiştir ki bu ülkenin devamı, bekası noktasında birlik ve beraberlik hususunda bir takım basit durumlar Cumhur İttifakı için hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuştur. O günden beri de Allah'a hamdolsun yola dolu dizgin devam etmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülke yönetiminde almış oldukları kararlar noktasında uyumlu bir süreç işliyor, devam ediyor. Bir takım başka ittifaklar malumunuz olduğu üzere proje ittifakı olarak kendilerini atfetmişlerdi. Onlar şu anda farklı bir pozisyondalar. Ben destek verdikleri için bütün Cumhur İttifakı paydaşlarına canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZİN SORUNLARINI GAYET İYİ BİLİYORUZ'

Cumhur İttifakı için bayrak ve vatanın önemine dikkati çeken Dağ, İzmir de kuruluşun, kurtuluşun şehri. İzmir Hasan Tahsin'in memleketi. Fethi Sekin'i bağrından çıkarmış bir memleket. Bizim buradaki uyumlu çalışmamız, birlikte çalışmamız inşallah şehrimiz açısından çok kıymetli olacaktır. Hem seçim kampanya döneminde hem de kampanyadan sonra inşallah belediye başkanlığımız döneminde bu istişareyi kesinlikle devam ettireceğiz. Bu zaten bizim yapımızda, mizacımızda var. En akıllı insan başkalarının akıyla beraber istifade edip, o noktada hareket edendir. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Biz bunu sonuna kadar şehrimizde uygulayacağız. Şehrimizin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Bu şehirde 4 dönem milletvekilliği yapmak bize nasip oldu. Bu süre zarfında İzmir'in her yerindeki meselelerine hakim olduk. Bunların merkezi iktidardaki çözümlerini sonuna kadar kazandırmaya gayret gösterdik. Şimdi de artık belediyeyle, yerelle buluşturarak bu meseleleri çözme noktasında irademizi ortaya koyacağız. İnşallah bunu hem büyükşehir belediye başkanı olarak hem de 30 ilçede hayata geçireceğiz. İnşallah çok heyecanlı, keyif alacağımız bir kampanya dönemi geçireceğiz. Ondan sonra da 5 yıllık bir belediye başkanlığı döneminde de İzmir'in sokaklarında adım adım her yeri gezeceğiz. Her yerde her vatandaşımızın yanında olacağız ifadelerini kullandı.

'OMUZ OMUZA GİRDİĞİMİZ YENİ BİR MÜCADELE VAR'

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Önümüzde bir seçim var. Cumhur İttifakı olarak omuz omuza girdiğimiz yeni bir mücadele var. Hayırlı olmasını diliyorum. İzmir ülkemizin en özel şehirlerinden biri olarak hizmetlerin en iyisini hak eden bir şehir. Büyükşehirde değerli adayımız Hamza Dağ ile 30 ilçede Cumhur İttifakı'nın birbirinden kıymetli adaylarıyla İzmir'i güçlendirmek için birlikte çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu ipi en önde göğüsleyeceğiz diye konuştu.(DHA)