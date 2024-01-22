 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamza Dağ: Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hamza Dağ: Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kuruldu

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da kurulduğunu ve bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi. Dağ, İzmir'deki seçim çalışmaları kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına teşekkürlerini iletti. Dağ, belediye başkanlığı döneminde de istişareyi devam ettireceklerini ve şehrin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirtti.

22.01.2024 - 15:31,
Abone Ol

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuştur. O günden beri de Allah'a hamdolsun yola dolu dizgin devam etmektedir. Hem seçim kampanya döneminde hem de kampanyadan sonra inşallah belediye başkanlığımız döneminde bu istişareyi kesinlikle devam ettireceğiz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentteki seçim çalışmaları kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programda Hamza Dağ'ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin

yer aldı. Saygılı ve Şahin'in birlik mesajları verdiği buluşmada, Hamza Dağ, Cumartesi günü havalimanında bir anlamda mitinge dönüşen karşılama merasimine desteklerinden dolayı AK Parti teşkilatı, MHP teşkilatı ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı şunu net bir şekilde göstermiştir ki bu ülkenin devamı, bekası noktasında birlik ve beraberlik hususunda bir takım basit durumlar Cumhur İttifakı için hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuştur. O günden beri de Allah'a hamdolsun yola dolu dizgin devam etmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülke yönetiminde almış oldukları kararlar noktasında uyumlu bir süreç işliyor, devam ediyor. Bir takım başka ittifaklar malumunuz olduğu üzere proje ittifakı olarak kendilerini atfetmişlerdi. Onlar şu anda farklı bir pozisyondalar. Ben destek verdikleri için bütün Cumhur İttifakı paydaşlarına canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZİN SORUNLARINI GAYET İYİ BİLİYORUZ'

Cumhur İttifakı için bayrak ve vatanın önemine dikkati çeken Dağ, İzmir de kuruluşun, kurtuluşun şehri. İzmir Hasan Tahsin'in memleketi. Fethi Sekin'i bağrından çıkarmış bir memleket. Bizim buradaki uyumlu çalışmamız, birlikte çalışmamız inşallah şehrimiz açısından çok kıymetli olacaktır. Hem seçim kampanya döneminde hem de kampanyadan sonra inşallah belediye başkanlığımız döneminde bu istişareyi kesinlikle devam ettireceğiz. Bu zaten bizim yapımızda, mizacımızda var. En akıllı insan başkalarının akıyla beraber istifade edip, o noktada hareket edendir. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Biz bunu sonuna kadar şehrimizde uygulayacağız. Şehrimizin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Bu şehirde 4 dönem milletvekilliği yapmak bize nasip oldu. Bu süre zarfında İzmir'in her yerindeki meselelerine hakim olduk. Bunların merkezi iktidardaki çözümlerini sonuna kadar kazandırmaya gayret gösterdik. Şimdi de artık belediyeyle, yerelle buluşturarak bu meseleleri çözme noktasında irademizi ortaya koyacağız. İnşallah bunu hem büyükşehir belediye başkanı olarak hem de 30 ilçede hayata geçireceğiz. İnşallah çok heyecanlı, keyif alacağımız bir kampanya dönemi geçireceğiz. Ondan sonra da 5 yıllık bir belediye başkanlığı döneminde de İzmir'in sokaklarında adım adım her yeri gezeceğiz. Her yerde her vatandaşımızın yanında olacağız ifadelerini kullandı.

'OMUZ OMUZA GİRDİĞİMİZ YENİ BİR MÜCADELE VAR'

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Önümüzde bir seçim var. Cumhur İttifakı olarak omuz omuza girdiğimiz yeni bir mücadele var. Hayırlı olmasını diliyorum. İzmir ülkemizin en özel şehirlerinden biri olarak hizmetlerin en iyisini hak eden bir şehir. Büyükşehirde değerli adayımız Hamza Dağ ile 30 ilçede Cumhur İttifakı'nın birbirinden kıymetli adaylarıyla İzmir'i güçlendirmek için birlikte çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu ipi en önde göğüsleyeceğiz diye konuştu.(DHA)

Hamza Dağ: Cumhur İttifakı 15 Temmuz\'da meydanlarda kuruldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamza Dağ: Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kuruldu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 03:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hamza Dağ: Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement