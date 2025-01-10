Hamza Yusuf'dan Elon Musk'a Sert Tepki - Son Dakika
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Hamza Yusuf'dan Elon Musk'a Sert Tepki

Eski İskoçya Başbakanı Yusuf, Musk'ı ırkçı söylemlerle suçlayarak müdahale çağrısında bulundu.

10.01.2025 01:16
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Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, ırkçı söylemler ve nefret söylemlerini körüklediği gerekçesiyle "dünyanın en tehlikeli adamlarından biri" olarak nitelediği ABD'li milyarder Elon Musk'a karşı harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yusuf, X'ten yaptığı paylaşımda, son dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer başta olmak üzere birçok konuda İngiltere'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Musk'a tepki gösterdi.

Eski İskoç lider, Tesla ve X'in sahibi Musk'ın durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sadece bir tweet ya da bireyle ilgili değil. Bu küresel olarak gördüğümüz bir modelle ilgili. Devasa platformlara sahip güçlü bireyler zararlı söylemleri güçlendiriyor. Ön yargıları normalleştiriyorlar ve dezenformasyon yayarak bölünme yaratıyorlar." ifadesini kullandı.

İngiltere'de Temmuz 2024'te yaşanan aşırı sağcı şiddet eylemlerini körüklemekle itham ettiği Elon Musk'ın "dünyanın en tehlikeli adamlardan biri" olduğu yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Yusuf, şu değerlendirmede bulundu:

"O zamandan bu yana yaptığı her şey sadece bu görüşü pekiştirdi. Sahip olduğu milyarları Beyaz Saray'a girmek için kullanmakla kalmadı, şimdi de İngiltere'nin demokratik yollarla seçilmiş Başbakanı'nı devirmeye çalışarak demokrasiyi yıkmaya çalışıyor. Peki Musk'ı motive eden nedir? Endişe verici şekilde, dünyanın en zengin adamı için itici güç, Müslüman karşıtı nefretin yönlendirdiği aşırı sağ görüşler gibi görünüyor. Musk'ı ve aşırı sağı görmezden gelmek seçenek değil. Onlarla mücadele etmeli ve bölücü retorikle yüzleşmeliyiz."

Elon Musk ile Avrupa arasındaki kavga büyüyor

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı AfD partisini öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan paylaşımlarıyla başlamıştı.

Musk'ın Avrupa'da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları tepki çekmiş ve Avrupalı liderler, milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'ye harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Musk, X hesabında sıklıkla İngiltere'yi hedef alan paylaşımlar yapıyor

Elon Musk, son dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok konuda İngiltere'yi hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Musk, sahibi olduğu X'teki hesabında yaptığı ankette, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiği sorusunu yöneltmişti. Elon Musk ayrıca, "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Başbakan Starmer, bu paylaşımlara ilişkin gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtta, isim vermeden Musk'ı işaret ederek "yalan ve yanlış bilgi yaydığını" söylemişti.

İngiltere Parlamentosundaki Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey de Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde demokrasisine müdahale ettiğini belirterek, ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamza Yusuf'dan Elon Musk'a Sert Tepki - Son Dakika

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