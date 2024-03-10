Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda Tırların Oluşturduğu Kuyruk

Konya'da Geleneksel Yöntemlerle Yapılan Tel Kadayıf Ramazan Ayında İlgi Görüyor

Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Tel kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak biliniyor. 40 yıllık tel kadayıf ustası Hakan Güvez, tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu ve Ramazan ayı boyunca bu şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Gençlerin bu zor işleri sevmediğini belirten Güvez, Konya'da tek tel kadayıfı döken usta olduğunu ifade etti.