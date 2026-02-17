Han Çorba'dan sektöre damga vuran zam: Asgari ücret 40 bin TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Han Çorba'dan sektöre damga vuran zam: Asgari ücret 40 bin TL

Han Çorba\'dan sektöre damga vuran zam: Asgari ücret 40 bin TL
17.02.2026 18:33  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da çalışan haklarıyla sık sık gündeme gelen Han Çorba, 2026 yılı için açıkladığı yeni maaşlarla çıtayı zirveye çıkardı. "Önce çalışan" felsefesini benimseyen işletmenin sahibi Onur Özdemir, asgari ücret tartışmalarının yaşandığı bu dönemde farkını ortaya koydu.

Geçmiş yıllarda yaptığı yüksek oranlı zamlarla anılan ve "çalışan dostu" imajını oluşturan Han Çorba'nın bu yılki oranları da geçmiş yıllardaki geleneği bozmadı.

YÜZDE 60'A VARAN ZAM

Han Çorba, mevcut çalışanların maaşlarında da %30 ile %60 arasında zam yapacağını açıkladı. Bu oran, işletmenin emeğe ve emekçiye verdiği değerin en somut göstergelerinden biri oldu. Toplantının sonunda Han Çorba'nın Haziran ayının ilk haftası bir zam daha yapacağını duyurdu.

PRİM SİSTEMİ

Han Çorba çalışan motivasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla "Prim Sistemi" de yapıyor. Han Çorba'nın açıkladığı sisteme göre belirli ürün gruplarında ciro puanının %20 artışında 80.000 TL, performansın %25 artışında ise toplan 120.000 TL prim ödenecek.

ÖZEL GÜN PRİMLERİ

Çalışanların sadece ciro artışı değil, verimliliği de ödüllendiriyor. Pursaklar ve Batıkent şubeleri arasında birinci olan şubede çalışanlar arasında çekilecek kura ile 3 kişiye gram altın hediye edilecek. Ayrıca Han Çorba, Ramazan ayında ise çalışanlara toplam 100.000 TL değerinde alışveriş çeki, Şeker Bayramı'nda 40.000 TL, 1 Mayıs'ta 20.000 TL, Kurban Bayramı'nda 40.000 TL, 29 Ekim'de 20.000 TL prim, Anneler Günü ve Babalar Günü'nde ise hediyelerle çalışanların gönlünü kazanmayı başarıyor.

ÇALIŞANLARA ALTIN MOTİVASYONU

İşletme içerisinde motivasyonu artırmak amacıyla hayata geçirilen bir diğer uygulama ise gram altın hediyesi. Personelin verdiği oylarla belirlenen, çalışma disipliniyle dikkat çeken 5 çalışana gram altın hediye edildi.

3 YILI AŞANLARA VEFA PRİMİ

Han Çorba'da uzun yıllar emek verenlere de ''Vefa Primi'' sistemi uygulanıyor. 3 yılın üzerinde süreyle Han Çorba'da çalışan personeller arasından 3 ayda bir kurayla seçilecek kişiye toplamda 75.000 TL "Vefa Primi" ödemesi yapılacak.

"İŞ AHLAKI OLDUKÇA ZAM VE PRİMLERLE SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Geçmiş yıllarda da enflasyonun çok üzerinde yaptığı zamlarla Türkiye gündemine oturan Han Çorba, gerek maaş oranları, gerek prim sistemiyle sadece bir restoran değil; çalışan memnuniyetini merkeze alan, insan odaklı bir işletme olduğunu bir kez daha kanıtladı. Han Çorba'nın bu hamlesinin hizmet sektöründeki diğer işletmelere örnek olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu…

Onur Özdemir, Asgari Ücret, Güncel, Ankara, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Han Çorba'dan sektöre damga vuran zam: Asgari ücret 40 bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı
Dünyanın gözü Cenevre’de Trump’ın İran’a kritik bir çağrısı var Dünyanın gözü Cenevre'de! Trump'ın İran'a kritik bir çağrısı var
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: 2 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 2 dakikada 2 gol
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
16:48
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:11:18. #7.11#
SON DAKİKA: Han Çorba'dan sektöre damga vuran zam: Asgari ücret 40 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.