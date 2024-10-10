Han Kang 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

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(ANKARA) – Güney Koreli yazar Han Kang, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Akademisi, 53 yaşındaki Han Kang'ın "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" dolayısıyla 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığını açıkladı.

Nobel Ödülleri, 10 Aralık'ta Alfred Bernhard Nobel'in ölüm yıldönümünde düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek. Ödül, 11 milyon İsveç Kronu (1,1 milyon dolar) tutarında bir meblağ ile birlikte veriliyor ve birden fazla kazanan olması halinde aralarında paylaştırılıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü 2006'da Orhan Pamuk kazanmıştı. Orhan Pamuk, İstanbul'un melankolik ruhunun izlerini sürerken, kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için kullandığı yeni simgeler dolayısıyla Nobel ödülüne layık görülmüştü.