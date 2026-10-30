Han Yunus'ta İsrail ateşiyle yaralanan 8 yaşındaki Filistinli çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Han Yunus'ta İsrail ateşiyle yaralanan 8 yaşındaki Filistinli çocuk hastanede öldü

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Han Yunus'un güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde 28 Ekim'de İsrail askerlerinin ateşiyle yaralanan 8 yaşındaki Filistinli çocuk, tedavi gördüğü hastanede bugün öldü. WAFA'ya göre çocuk kurtarılamadı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan 8 yaşındaki Filistinli çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yamin Hişam Yahya Sakr (8), 28 Ekim'de Han Yunus'un güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Filistinli çocuk, kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan kurtarma ve sivil savunma ekipleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Vaha bölgesinde, 3 gün önce İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Muhammed Müslim Atvan Akays'ın (47) cenazesini de enkazdan çıkardı.

WAFA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Han Yunus kentinin güneyini bombaladı, askeri araçlar ise kentin kuzeyindeki Hamed bölgesinin doğusunda yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 687 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 570, yaralı sayısı da 175 bin 808 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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