Han Yunus'ta İsrail Bombardımanı: 2 Ölü, 20 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 Filistinli yaralandı.

Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri bombaladı.

Saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri, Han Yunus kentinin doğusundaki ve güneyindeki El-Menara, Muin, Şeyh Nasır mahalleleri ile Kayzan en-Neccar bölgesinin çevresini bombaladı.

Yüzlerce aile yine göçe zorlandı

İsrail ordusunun bölgedeki birçok mahalleyi hedef alan saldırıları sonrası, yüzlerce aile Han Yunus'un batısına doğru göç etmeye çalışıyor.

Bölge sakinleri, yoğun topçu bombardımanını, Han Yunus'un doğu bölgelerine yapılacak olası bir kara saldırısı için hazırlık olarak değerlendiriyor.