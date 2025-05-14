Han Yunus\'taki Hava Saldırısı: 6 ölü, 40 yaralı

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Avrupa Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA ölü sayısını 16 olarak verirken, diğer medya kuruluşları ise kurtarma ekiplerinin verilerine dayanarak ölü sayısını 28 olarak açıkladı.

Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, hastaneye en az 6 füze isabet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ciddi şekilde hasar aldığı görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)