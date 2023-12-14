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Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Masha Gessen'in Filistin yazısı tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Masha Gessen'in Filistin yazısı tartışmalara neden oldu

Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Masha Gessen'in Filistin ile ilgili yazdığı makalede yaptığı benzetme tartışmalara yol açtı. Almanya'da düzenlenecek ödül töreninden çekilen Heinrich Böll Vakfı, Gessen'in Gazze'yi Avrupa'daki Yahudi gettolara benzettiği ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ödül töreni ve sempozyum daha küçük bir çerçevede gerçekleştirilecek.

Hannah-Arendt Ödülü\'ne layık görülen Masha Gessen\'in Filistin yazısı tartışmalara neden oldu
14.12.2023 - 14:33,  Güncelleme: 14:42
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Almanya'da Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Masha Gessen'in Filistin ile ilgili yazdığı makalede " Gazze'yi işgal altında bulunan Avrupa'daki Yahudi gettolara" benzetmesi tartışmalara neden oldu.

Heinrich Böll Vakfı yaptığı açıklamada, Bremen eyalet hükümetinin bilgisi dahilinde Hannah Arendt Ödülü'nün Masha Gessen'e verilmesi için Bremen'de düzenlenecek törenden çekildiklerini bildirdi.

Açıklamada, Gessen'in 9 Aralık'ta "The New Yorker" dergisi için kaleme aldığı makalede Gazze'yi "Avrupa'da Yahudi gettolarına benzettiği" belirtildi.

Gessen'in " İsrail'in Gazze'yi Nazi gettosu gibi tasfiye etme amacı taşıdığını ima ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, bunun kabul edilmez olduğu kaydedildi.

Hannah-Arendt Ödülü Siyasi Düşünce Derneğince yapılan açıklamada ise Heinrich Böll Vakfının Gessen'e verilecek ödül törenine katılmayacağına, belediyeye ait binanın salonunun da törende kullanılması izninin iptal edildiğine dikkat çekildi.

Bunun üzüntüyle karşılandığı ifade edilen açıklamada, derneğin, Heinrich Böll Vakfı ve Bremen hükümetinin desteklediği bağımsız kurum olduğu ancak Vakfa bağlı olmadığının altı çizildi.

Gessen'in makalesinin Hannah Arendt Ödülü'nün tartışma kültürüne uyduğun vurgulanarak, ödül töreni ve Masha Gessen onuruna düzenlenen sempozyumun daha küçük bir çerçevede 16 Aralık'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Geniş katılımlı ödül töreninin 15 Aralık Cuma günü yapılması planlanıyordu ancak Heinrich Böll Vakfının törenden çekilmesi ve Bremen belediye yönetiminin salon için kullanma iznini geri çekmesi üzerine tören iptal edildi.

Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Gessen 9 Aralık'ta yayımlanan makalesinde, "Gazze 17 yıldır yoğun nüfusu olan, yoksul, duvarlarla çevrili ve halkın sadece küçük bölümünün kısa süreliğine bölgeden ayrılma hakkı bulunduğu bir kamp, başka bir deyişle gettodur. Venedik'teki bir Yahudi gettosu veya ABD'de şehir içindeki getto gibi değil, Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Doğu Avrupa ülkesindeki Yahudi gettosu gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya-İsrail toplumu makaleye tepki göstererek, Gessen'e Hannah-Arendt Ödülü'nün verilmesinin askıya alınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
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