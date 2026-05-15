Hannah Einbinder'dan Filistin'e Destek

15.05.2026 13:43
Cannes'da konuşan aktrist Einbinder, Filistin için sesini yükseltmenin kariyerden önemli olduğunu vurguladı.

Fransa'da bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan ABD'li aktrist Hannah Einbinder, Filistin için sesini yükseltmemenin kariyerini kaybetmekten daha büyük bir şey olduğunu söyledi.

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'nde katılımcılara yaptığı konuşmada Einbinder, savunduğu değerler uğruna harekete geçmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Einbinder, "her zaman kendi savunucuları olmak zorunda kalan Filistinlilerin izinden gittiğini" dile getirerek, Filistin'e verdiği destek nedeniyle sanat camiasında boykot edilmek ve işini kaybetmekten korkmadığını belirtti.

Daha önce Filistin'e destek verdiği için işlerinden olan bazı sanatçılar hakkında ABD'li aktrist, "Sanırım onların bildiği şey benim de bildiğim şey: konuşmamanın bedeli (mesleğini kaybetmekten) daha yüksek." ifadesini kullandı.

"Küçük kariyerimin tek bir insan hayatıyla bile kıyaslanabileceğini düşünmüyorum." diyen Einbinder, Filistin hakkında konuşmanın bir yükümlülük olduğuna dikkati çekti.

Yahudi aktrist Einbinder Eylül 2025'te "Televizyon dünyasının oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri'nde "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmış ve ödül aldığı konuşmada "Filistin'e özgürlük" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
